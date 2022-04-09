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Сегодня, 10:42

Ефимова может пропустить чемпионат России. Она до сих пор не контактировала с Федерацией плавания

Ефимова может пропустить чемпионат России в Казани
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик в разговоре с «СЭ» рассказал, выступит ли Юлия Ефимова на чемпионате России.

«Действительно ли Ефимова не поедет на чемпионат России в Казань? С такими вопросами общайтесь к Юлии. Я не могу вам сейчас ответить. Она не выходила на связь с Федерацией плавания», — сказал Чепик.

Чемпионат России пройдет в Казани с 24 по 29 апреля.

Юлия Ефимова
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