Олимпийская чемпионка из Канады сократит количество стартов из-за психологических проблем

Олимпийская чемпионка в плавании на 100 метров баттерфляем Мэгги Макнил заявила, что на предстоящем чемпионате мира стартует только в эстафетах.

22-летняя канадка отобралась в сборную своей страны на главный турнир года и на личных дистанциях, но решила сократить количество стартов из-за психологических проблем. Спортсменка говорит, что после победы на Олимпиаде в Токио испытывает большое давление и нуждается в щадящем режиме выступлений.

Чемпионат мира пройдет с 18 июня по 3 июля в Будапеште.