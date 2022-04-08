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Плавание

Сегодня, 08:31

Олимпийская чемпионка из Канады сократит количество стартов из-за психологических проблем

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Олимпийская чемпионка в плавании на 100 метров баттерфляем Мэгги Макнил заявила, что на предстоящем чемпионате мира стартует только в эстафетах.

22-летняя канадка отобралась в сборную своей страны на главный турнир года и на личных дистанциях, но решила сократить количество стартов из-за психологических проблем. Спортсменка говорит, что после победы на Олимпиаде в Токио испытывает большое давление и нуждается в щадящем режиме выступлений.

Чемпионат мира пройдет с 18 июня по 3 июля в Будапеште.

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