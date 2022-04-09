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Губерниев — о Ефимовой: «Судя по фотографиям, у нее все хорошо! Для чего ей ехать на ЧР?»

Губерниев прокомментировал возможный пропуск Ефимовой чемпионата России по плаванию
Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Юлия Ефимова может пропустить чемпионат России по плаванию.

«Судя по фотографиям, у Юлии Ефимовой все хорошо! Поэтому пожелаем ей удачи. Она многое сделала для российского спорта. Насколько я понимаю, она в Соединенных Штатах, у нее все хорошо. Порадуемся за нее, имеет право. Ей для чего сейчас продолжать? Чтобы приехать оттуда выступать на чемпионате России? Если бы были международные старты, думаю, продолжала бы, а сейчас вряд ли. Я за нее рад, Юлия молодец, принесла нам много приятных моментов. Сейчас, если ситуация как-нибудь изменится, может быть, мы ее дождемся на воде», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Ефимова рассказывала в интервью «СЭ», что пропустит чемпионат России и чемпионат мира, но не хочет заканчивать спортивную карьеру на негативной ноте.

Юлия Ефимова. Ефимова может пропустить чемпионат России. Она до сих пор не контактировала с Федерацией плавания

Дмитрий Губерниев
Юлия Ефимова
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