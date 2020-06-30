Самый титулованный в истории. Американец Фелпс обошел советскую легенду и переписал историю Олимпиад

Сегодня знаменитому американскому пловцу Майклу Фелпсу исполнилось 35 лет.

Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион (13 раз — на индивидуальных дистанциях, 10 — в эстафетах), 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира. Абсолютный рекордсмен по количеству золотых наград (23) и наград в сумме (28) в истории Олимпийских игр, а также золотых наград (26) и наград в сумме (33) в истории чемпионатов мира по водным видам спорта.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Фелпс сначала побил рекорд советского гимнаста Николая Андрианова по олимпийским медалям среди мужчин, а затем обошел легенду советской гимнастики Ларису Латынину по общему числу олимпийский наград — у нее их 18. Достижение Латыниной продержалось 48 лет.

Наиболее успешно американец выступал в плавании вольным стилем и баттерфляем, а также в комплексном плавании.

Объявил о завершении карьеры в 2012 году в возрасте 27 лет после Олимпийских игр в Лондоне, но вновь начал участвовать в международных состязаниях с 2014 года, отобравшись на Олимпийские игры в Рио, где выиграл пять золотых и одну серебряную медаль. После Игр в Рио объявил об окончательном уходе из плавания.

8 раз (2003, 2004, 2006—2009, 2012, 2016) признавался лучшим пловцом года в мире, являясь абсолютным рекордсменом по этому показателю. 50 раз становился чемпионом США, 9 раз признавался лучшим пловцом страны.