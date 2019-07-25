Японец Сето выиграл золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на ЧМ

Японский пловец Дайя Сето выиграл золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 1.56,14.
Серебро выиграл швейцарец Жереми Депланш (1.56,56), бронзу американец Чейз Калиш (1.56,78).
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
200 м комплекс
Финал
1. Дайя Сето (Япония) - 1.56,14
2. Жереми Депланш (Швейцария) - 1.56,56
3. Чейз Калиш (США) - 1.56,78
4. Филип Хайнц (Германия) - 1.56,86
5. Данкан Скотт (Великобритания) - 1.56,91
6. Ван Шунь (Китай) - 1.56,97
7. Митчелл Ларкин (Австралия) - 1.57,32
8. Эбрам Дивайн (США) - 1.57,66
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