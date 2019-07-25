Японец Сето выиграл золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на ЧМ

Японский пловец Дайя Сето выиграл золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 1.56,14.

Серебро выиграл швейцарец Жереми Депланш (1.56,56), бронзу американец Чейз Калиш (1.56,78).

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м комплекс

Финал

1. Дайя Сето (Япония) - 1.56,14

2. Жереми Депланш (Швейцария) - 1.56,56

3. Чейз Калиш (США) - 1.56,78

4. Филип Хайнц (Германия) - 1.56,86

5. Данкан Скотт (Великобритания) - 1.56,91

6. Ван Шунь (Китай) - 1.56,97

7. Митчелл Ларкин (Австралия) - 1.57,32

8. Эбрам Дивайн (США) - 1.57,66