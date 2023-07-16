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Кэти Ледеки не собирается завершать карьеру после Олимпиады-2024 в Париже

Руслан Минаев
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Американская пловчиха Кэти Ледеки заявила, что не собирается завершать карьеру после Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

«Могу с большой уверенностью сказать, что не закончу после Олимпиады в 2024 году. Я слишком люблю спорт и не могу представить, что должна буду уйти в следующем году», — цитирует спортсменку ESPN.

Ледеки также нацелена выступить на домашней Олимпиаде в 2028 году в Лос-Анджелесе.

«Олимпиада в Лос-Анджелесе-2028 определенно находится в центре моего внимания. Конечно, за пять лет до Игр трудно быть в чем-либо уверенной, но если я все еще буду любить плавание, если тело все еще будет в порядке, думаю, я попробую», — сказала она.

26-летняя американка является семикратной олимпийской чемпионкой, также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Кэти Ледеки
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