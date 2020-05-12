Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира-2011 по плаванию Анастасия Фесикова рассказала, что с осторожностью относится к снятию карантина. По ее словам, выплата единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей будет хорошей поддержкой для матерей.

— Разобраться с оформлением выплаты пока не пыталась, хотя мне за сегодня уже прислали пару сообщений насчет того, как это сделать. Насколько я понимаю, ничего трудного в этом нет, все можно оформить через портал госуслуг. Считаю, что это хорошая поддержка для матерей. Возможно, для кого-то 10 тысяч — сумма небольшая, но ведь есть и те, у кого не один ребенок. В любом случае, эти деньги пригодятся, ситуация сейчас тяжелая во всей стране. Так что эта выплата способна хоть как-то поддержать людей.

— Также объявлено о прекращении режима нерабочих дней, теперь все дальнейшие решения принимают власти регионов.

— Понимаю, что самоизоляция подходит к концу, хотя сама к этому отношусь осторожно. Это немного неожиданно, ведь все думали, что режим продлят до конца мая. С одной стороны, сейчас как раз мы вышли на пик заболевания, и если вдруг все резко откроется, тогда вопрос — для чего мы все сидели дома два месяца. Сомневаюсь, что болезнь так же резко отступит.

Не хотелось бы, чтоб все было зря. Вот сейчас мы, например, выйдем на тренировки, а в той же маске и перчатках ни в бассейне, ни в зале заниматься невозможно. С другой стороны, мы, конечно, многого не знаем, и правительству должно быть виднее. Экономика страдает, и работать людям надо. Посмотрим, думаю, постепенно все встанет на свои места. (Антон Бабошин)

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