Как получить 10 тысяч на ребенка: разъяснение по выплатам

Стали известны критерии единовременная выплаты гражданам в размере 10 тысяч рублей, которая положена всем детям от 3 до 16 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Критерии: Ребенку должно исполниться 3 года не позднее 30 июня, а 16 лет — не раньше 11 мая 2020 года. Единовременная выплата не зависит от количества детей в семье и начисляется на каждого ребенка указанной возрастной категории

Прием заявлений начинается с 12 мая и продолжится до 1 октября 2020 года. Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, лично в отделении Пенсионного фонда или в МФЦ по месту жительства. При дистанционной подаче заявления дополнительных справок и документов от родителей не требуется.

Обратиться за выплатой могут родители или опекуны ребенка, при этом опекуны смогут оформить единовременную выплату при личном обращении в клиентскую службу ПФР (при себе необходимо иметь паспорт и документ об установлении опеки (попечительства) и назначении заявителя опекуном (попечителем).

Выплата будет начисляться с 1 июня 2020 года. Она не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.