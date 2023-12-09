Сменившая гражданство россиянка Кирпичникова завоевала два золота ЧЕ по плаванию

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, представляющая Францию, завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии.

23-летняя спортсменка победила на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. Завтра она выступит на дистанции 400 метров.

Кирпичникова, выступая за Россию, стала трехкратной чемпионкой Европы-2021 на короткой воде и трехкратным призером длинного Евро-2021. На чемпионате мира по водным мидам спорта-2023 в Японии уже за Францию Кирпичникова заняла 4-е место на дистанции 1500 м, установив национальный рекорд (Франции).