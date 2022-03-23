Евгений Рылов: «Очень странное дисциплинарное дело, безумие какое-то!»

Пловец Евгений Рылов отреагировал на решение дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA) возбудить дело против него.

«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело, — сказал Рылов «СЭ». — Неприятная ситуация возникла, будем разбираться. Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать. По мнению всего мира и международной Федерации плавания я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то! На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело».

Возможным нарушением правил FINA в организации назвали участие Рылова в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ 18 марта.