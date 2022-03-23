Евгений Рылов: «Очень странное дисциплинарное дело, безумие какое-то!»
Евгений Рылов назвал безумием дисциплинарное дело FINA против себя
Пловец Евгений Рылов отреагировал на решение дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA) возбудить дело против него.
«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело, — сказал Рылов «СЭ». — Неприятная ситуация возникла, будем разбираться. Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать. По мнению всего мира и международной Федерации плавания я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то! На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело».
Возможным нарушением правил FINA в организации назвали участие Рылова в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ 18 марта.
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