Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 18:47

Евгений Рылов: «Очень странное дисциплинарное дело, безумие какое-то!»

Евгений Рылов назвал безумием дисциплинарное дело FINA против себя
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

Пловец Евгений Рылов отреагировал на решение дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA) возбудить дело против него.

«Если честно, очень удивлен тем, что против меня открыли дисциплинарное дело, — сказал Рылов «СЭ». — Неприятная ситуация возникла, будем разбираться. Наверное, сейчас надо будет разбираться с Федерацией, писать им протест, объяснять что-то, доказывать. По мнению всего мира и международной Федерации плавания я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины — это безумие какое-то! На мой взгляд, они открыли очень странное дисциплинарное дело».

Евгений Рылов. «Зачем выступать там, где тебя не хотят видеть». Российский пловец Рылов отказался от ЧМ в знак протеста

Возможным нарушением правил FINA в организации назвали участие Рылова в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ 18 марта.

Евгений Рылов
8
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен из Казани

В Федерации плавания России объяснили решение снять спортсменов с международных стартов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости