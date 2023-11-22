Суркова установила рекорд России на 50-метровке брассом

Российская пловчиха Арина Суркова установила рекорд России на дистанции 50 метров брассом на короткой воде в полуфинальном заплыве чемпионата страны.

25-летняя спортсменка проплыла дистанцию за 24,58 секунды, уступив 0,2 мировому рекорду шведки Терезы Альсхаммар. Финал чемпионата России на этой дистанции пройдет 23 ноября.

Суркова — бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде (2018), двукратная чемпионка Европы года на короткой воде (2019).

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.