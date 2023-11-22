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Сегодня, 18:40

Кирилл Пригода победил в заплыве на 200 м брассом на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пловец Кирилл Пригода одержал победу в заплыве на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России на короткой воде в Санкт-Петербурге.

В финале Пригода проплыл за 2 минуты 2,56 секунды. Второе место занял Данил Семьянинов (2.02,80), а третье — Михаил Доринов (2.03,11).

У женщин на 100-метровке вольным стилем золото взяла Мария Каменева (52,22 секунды). Второ1 стала Дарья Трофимова (52,47), третьей — Дарья Клепикова (53,23).

На дистанции 200 метров на спине у женщин выиграла Анастасия Дуплинская (2.07,19). Серебро взяла Валерия Егорова (2.08,00), бронзу — Милана Степанова (2.08,61).

плавание
Кирилл Пригода
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