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Ефимова пропустит смешанную эстафету на чемпионате России ради 100-метровки брассом

Виктория Кравченко
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Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустит финал смешанной эстафеты на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Спортсменка хочет отдохнуть и настроиться на дистанцию 100 метров брассом.

«Ефимова не поплывет эстафету. Она хочет отдохнуть и настроиться перед 100 м брассом», — сообщили в РИА «Новости» ВФП.

21 ноября на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ефимова стала второй на дистанции 50 метров брассом (29,95 секунды). Первое место заняла Евгения Чикунова (29,54 секунды).

Сегодня утром 31-летняя Ефимова проплыла предварительный заплыв смешанной эстафеты в составе команды Московской области.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231122/efimova-1911071443.html?in=l
Юлия Ефимова
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