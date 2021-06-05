Спортсменам в водных видах спорта будут выплачивать одинаковые призовые за победы на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что международная федерация плавания (FINA) будет выплачивать одинаковые призовые спортсменам во всех водных видах спорта за победы на Олимпийских играх.

«В речи новоизбранного президента, его кандидатура была единственной, были обозначены основные направления, а именно повышение роли спортсменов, чтобы их голос был слышен сильнее. И тут же он объявил, что на Олимпийских играх от FINA за победы и призовые места будут одинаковые призовые по всем видам спорта — и в водном поло, и в прыжках в воду, и так далее», — цитирует Сальникова ТАСС.

Конгресс FINA прошел в субботу в Катаре. Новым президентом организации стал представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам.