Ефимова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Россиянка Юлия Ефимова на этапе международного турнира «Маре Нострум» в Барселоне победила на дистанции 100 м брассом.

29-летняя спортсменка преодолела 100 метров дистанции за 1 минуту 6,44 секунды, опередив испанку Хессику валь Монтеро и голландку Тес Схоутен.

6 июня Ефимова примет участие в заплывах на 50 и 200 м брассом. Россиянка одержала победы на этих дистанциях на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Русийон.