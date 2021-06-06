Ефимова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне
6 июня 2021, 01:26
Россиянка Юлия Ефимова на этапе международного турнира «Маре Нострум» в Барселоне победила на дистанции 100 м брассом.
29-летняя спортсменка преодолела 100 метров дистанции за 1 минуту 6,44 секунды, опередив испанку Хессику валь Монтеро и голландку Тес Схоутен.
6 июня Ефимова примет участие в заплывах на 50 и 200 м брассом. Россиянка одержала победы на этих дистанциях на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Русийон.
Читайте также
11
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю