Скончался заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров

Заслуженный тренер Российской Федерации по плаванию Владимир Захаров скончался на 76-м году жизни, информирует сайт Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди воспитанников Захарова олимпийская чемпионка 2008 года, многократная чемпионка мира Лариса Ильченко, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Константин Ушков, бронзовый призер Олимпиады 1992 года Ольга Кириченко-Панкратова, многократный чемпион мира Юрий Кудинов.

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, Захаров был награжден государственной наградой — орденом Дружбы.