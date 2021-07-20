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Скончался заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров

10:32

Заслуженный тренер Российской Федерации по плаванию Владимир Захаров скончался на 76-м году жизни, информирует сайт Всероссийской федерации плавания (ВФП).

«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди воспитанников Захарова олимпийская чемпионка 2008 года, многократная чемпионка мира Лариса Ильченко, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Константин Ушков, бронзовый призер Олимпиады 1992 года Ольга Кириченко-Панкратова, многократный чемпион мира Юрий Кудинов.

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, Захаров был награжден государственной наградой — орденом Дружбы.

Дополнительная информация:

https://russwimming.ru/node/19178

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