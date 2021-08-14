Тренер Рылова рассказал о планах пловца отказаться от выступлений на одной из дистанций

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова рассказал о планах пловца отказаться от выступлений на одной из дистанций.

«Он озвучил правильное направление, я за него уже давно борюсь. Если спортсмен не разрывается и не стремится стать сверхчеловеком, а сосредоточен на чем-то одном, то это позволит продлить спортивную карьеру. Если работа будет на износ, то карьера будет чуть короче — спортсмен наедается. Женя, конечно, хороший двухсотник, но с возрастом все приближаются к спринту — приходит мышечная масса, поэтому сотня дастся чуть легче», — приводит ТАСС слова Шишина.

На Олимпиаде в Токио Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на спине на дистанциях в 100 и 200 метров.