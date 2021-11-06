Сборная России разделила второе место с Италией в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы

Сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.

В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.

Победу одержал квартет из Нидерландов.