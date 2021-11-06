Сборная России разделила второе место с Италией в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы
21:04
Сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани.
В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.
Победу одержал квартет из Нидерландов.
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