Российской пловчихе Кирпичниковой одобрили переход в сборную Франции
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила смену спортивного гражданства с российского на французское Анастасии Кирпичниковой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал SwimSwam.
Кирпичникова может начать представлять сборную Францию на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 14 по 30 июля в Японии.
22-летняя спортсменка объявила о смене спортивного гражданства в конце апреля. Россиянка живет во Франции последние четыре года.
Кирпичникова — трехкратный призер чемпионата Европы на короткой воде, мастер спорта международного класса.
Источник: РИА Новости
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