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Сегодня, 15:26

Сальников рассказал, что США и ряд стран выступают против участия российских пловцов в чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что США и ряд других стран в ультимативной форме заявили FINA о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на чемпионате мира в Будапеште.

«В экстренных случаях бюро FINA сможет оперативно собираться для принятия решений по формату проведения своих соревнований. На сегодняшний день FINA подтвердила, что российские и белорусские спортсмены допущены к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Однако многие страны, в числе которых США, уведомили FINA, что не выступят на чемпионате мира, если к участию в нем будут допущены российские и белорусские спортсмены. В ближайшее время будет получена дополнительная информация, будут ли они нас этим шантажировать.

Сейчас невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, нельзя исключать вмешательства людей, совершенно не относящихся к спорту. Самым актуальным для нас является вопрос безопасности наших спортсменов. Мы контактируем с FINA, следим за развитием ситуации и отстаиваем свою позицию», — приводит ТАСС слова Сальникова.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/14011629
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