FINA по новому уставу сможет не допускать российских пловцов к турнирам

Международная федерация плавания (FINA) приняла новый устав, согласно которому организация может не допускать спортсменов из России до соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FINA.

В заявлении FINA говорится, что организация может не допустить спортсменов из России до соревнований, если их присутствие «угрожает безопасности других спортсменов» или «ставит под угрозу проведение соревнований». Те же меры будут применены к атлетам из Белоруссии.

Бюро FINA подтвердило, что по-прежнему выступает против полного запрета спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах — они могут соревноваться в качестве нейтральных атлетов.