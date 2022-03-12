Представители России останутся в комитетах Европейской лиги плавания

Европейская лига плавания (LEN) не намерена переизбирать членов комитета, в состав которых входят семь россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Все комитеты будут работать, пока не состоятся основные чемпионаты 2022 года. Только после этого будет подведен итог деятельности всех комитетов и будут приняты решения о возможных изменениях в структуре организации.

В составы LEN от России входят Ольга Брусникина (синхронное плавание), Сергей Наумов (водное поло), Светлана Моисеева (прыжки в воду), Алексей Акатьев (плавание на открытой воде), Александр Данилов (турниры серии «Мастерс»), Вадим Ахмадиев (плавание) и Виталий Гуро (медицинский комитет).

3 марта бюро LEN временно отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.