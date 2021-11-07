Сальников не видит ответственных в дисквалификации российской сборной

Президент Федерации плавания России Владимир Сальников прокомментировал дисквалификацию российской сборной, которая заняла накануне второе место в смешанной эстафете вольным стилем, но лишилась серебряных наград из-за ошибки в порядке выхода спортсменов в бассейн.

«Здесь нет виноватых. Это досадная оплошность, такие вещи иногда случаются. Никто не застрахован. Это человеческий фактор. В целом на чемпионате Европы российская сборная показала хороший результат, по медальному зачету мы впереди всех. Ребята молодцы, показали хорошие секунды. У нас отсутствовало восемь лидеров по разным причинам, но команда от этого слабее не стала. Надеемся, что на чемпионате мира ребята выступят еще лучше.

Рад за Настю Кипричникову, она здорово прогрессирует, ей совсем немного не хватило до мирового рекорда. Но все впереди. Учитывая график выступлений, я даже удивлен той формой, которую здесь пловцы смогли показать. Этап Кубка мира, чемпионат Европы, совсем скоро уже чемпионат страны и чемпионат мира в Абу-Даби. Надо понимать, что не все готовы, не все на пике формы. И это постолимпийский сезон, он начинается с отдыха, восстановления. Этот период должен быть пройден после Нового года", — сказал Сальников.

Отметим, что сегодня в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 сборная России заняла третье место.