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Сборная России завоевала бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы

20:41
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Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете 4х50 метров комплексом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

Российский квартет в составе Климента Колесникова, Олега Костина, Арину Сурковой и Марии Каменевой показали результат 1 минута и 36,42 секунды.

Победу с мировым рекордом одержала сборная Нидерландов.

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Иван Шитик все материалы автора
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