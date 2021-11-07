Сборная России завоевала бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы
20:41
Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете 4х50 метров комплексом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.
Российский квартет в составе Климента Колесникова, Олега Костина, Арину Сурковой и Марии Каменевой показали результат 1 минута и 36,42 секунды.
Победу с мировым рекордом одержала сборная Нидерландов.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю