Сборная России завоевала бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы

Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете 4х50 метров комплексом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

Российский квартет в составе Климента Колесникова, Олега Костина, Арину Сурковой и Марии Каменевой показали результат 1 минута и 36,42 секунды.

Победу с мировым рекордом одержала сборная Нидерландов.