Главный тренер сборной России сказал, что из-за путаницы на этапах эстафеты команда стала слабее

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал дисквалификацию российской сборной, которая заняла накануне второе место в смешанной эстафете вольным стилем, но лишилась серебряных наград из-за ошибки в порядке выхода спортсменов в бассейн.

«Все ошибаются. Вы же когда работаете также ошибаетесь. Это природа человека. Представьте, вам вечером нужно что-то делать. Двадцать раз скажут порядок, право-лево, право-лево. Легко запутаться и забыть. Все хотят плыть, мы всех просчитываем. Своего спортсмена и соперника, понять кто на каком этапе как будет плыть, выигрывать, проигрывать. Клименту сначала говорили, что ты плывешь первый. А потом сказали, что все-таки второй. И видимо у него на подкорке где-то осталось, что он первый. Возможно, он отвлекся, к тому же он лидер, всегда выходит первым, привык к этому.

А то, что перепутали порядок — так этот порядок прописывают для журналистов, телевидения. Нам даже лучше было бы, чтобы Вова Морозов плыл первым по чистой воде. Так что нам даже сложнее стало, мы только себя наказали этим и никого больше. Спортивный принцип соблюден — мы выиграли у поляков. Но они забрали наши медали, их выбор. У нас есть другие. В целом на чемпионате показали много рекордов, что не может не радовать. Большинство наших спортсменов улучшили свои личные результаты, особенно молодые радуют. Были победы, были неудачи. Некоторым не повезло. Боялись немного за Бородина, все-таки он болел ковидом, долго не выступал. Пропустил Олимпиаду. Долго выходил из этого состояния. Но все хорошо, он преодолел все преграды", — сказал Чепик.

Отметим, что сегодня в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 сборная России заняла третье место.