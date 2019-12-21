Рылов занял второе место на дистанции 200 метров в плавании на спине на заключительном этапе Международной лиги

Россиянин Евгений Рылов занял второе место на дистанции 200 метров в плавании на спине в рамках заключительного этапа Международной лиги плавания в Лас-Вегасе. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 48,91 секунды.

Победу одержал американец Райан Мерфи, который опередил Рылова на 0,10 секунды. Третье место занял австралиец Митч Ларкин (1.49,15).

Еще один россиянин Климент Колесников взял бронзу на дистанции 50 метров на спине, показав результат 23,16 секунды. Первым стал бразилец Гильерме Гвидо (22,77), второе место занял француз Флоран Маноду (23,08).