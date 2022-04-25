Рылов занял третье место в заплыве на 100 м на спине на чемпионате России

Пловец Евгений Рылов принял участие в чемпионате России по плаванию. Он занял третье место в заплыве на 100 м на спине. Победителем в этой дисциплине стал призер Олимпиады Климент Колесников.

Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 участвует в чемпионате России в Казани, несмотря на свою девятимесячную дисквалификацию, наложенную Международной федерацией плавания (FINA).

Санкциям Рылов, напомним, подвергся за посещение 18 марта концерта-митинга, который был приурочен к восьмилетию присоединения Крыма к России.

Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля. В течение трех недель у него есть возможность оспорить это решение. Сам спортсмен рассказал, что внимательно изучает возникший вопрос с юристами, но пока сказать что-то определенное по этому поводу не может.