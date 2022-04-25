Евгений Рылов отказался комментировать свой заплыв на ЧР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отказался комментировать свое выступление на чемпионате России-2022 в Казани.

Сегодня Рылов стал третьим в финальном заплыве на 100 м на спине. Победителем в этой дисциплине стал призер Олимпиады Климент Колесников.

«Без комментариев», — сказал Рылов журналистам, собравшимся в микст-зоне Дворца водных видов спорта в Казани, и быстро прошел в зону отдыха.

Отметим, что ранее FINA дисквалифицировали Евгения Рылова за участие в политическом митинге и демонстрацию военной символики. Также сообщалось, что Рылову будет запрещено участвовать на внутренних стартах. В последующем это было опровергнуто.