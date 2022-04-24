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Сегодня, 14:16

Журова согласна с решением FINA лишить российский квартет пловцов золота ЧМ-2016

Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) о лишении российкого квартета пловцов золота ЧМ-2016 года из-за дисквалификации Артема Лобузова.

«Если допинг Лобузова доказанный, и он действительно его применял, то было принято верное решение — за такое наказание неизбежно. И, к сожалению, другим в команде тоже досталось, поскольку это эстафета, по-другому и быть не может. Надо разбираться, здесь могут быть нюансы, я бы вердикты сразу не вывешивала. Если есть объяснения, то это одно дело, если нет — уже совсем другой разговор. Просто так допинг пробы не вскрывают, тем более прошлых лет. Значит, он уже был на карандаше», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Антидопинговая комиссия FINA на четыре года дисквалифицировала Лобузова из-за допинга. В соответствии с новым распределением золотые медали получит сборная США.

Светлана Журова
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