Россиянка Кирпичникова прокомментировала победу на чемпионате Европы в Казани

Анастасия Кирпичникова прокомментировала свое выступление на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. 21-летняя россиянка, которая тренируется во Франции, опередила соотечественницу Анну Егорову.

«Сегодня в принципе все прошло хорошо, но после 1500 м я эмоционально немного опустошенной была, из последних сил плыла, — сказала Кирпичникова. — Очень много дистанций здесь заявила. На 400 метров была серьезная усталость, начала еще неплохо, но под конец было тяжело. Причем усталость не сколько физическая, а сколько эмоционально. Психологически столько дистанций плыть тяжело. Пока что это мой самый успешный турнир в карьере, но я надеюсь, что будет еще лучше. Очень много было поздравлений, активная поддержка от всех друзей, знакомых, от федераций, главного тренера. Завтра уже улетаю во Францию и сразу на следующий день буду тренироваться».

Ранее Кирпичникова становилась победительницей в Казани на дистанциях 800 и 1500 метров.