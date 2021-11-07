Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы
19:52
Россияне Климент Колесников и Владислав Гринев выиграли золото и бронзу соответственно на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.
Колесников преодолел дистанцию за 45,58 секунды. Время Гринева составило 40,06 секунды.
Вторым стал Итальянец Алессандро Миресси.
Колесников в 13-й раз завоевал золотую медаль чемпионатов Европы по плаванию на короткой воде, из которых три — в Казани.
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