Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Россияне Климент Колесников и Владислав Гринев выиграли золото и бронзу соответственно на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде, который проходит в Казани.

Колесников преодолел дистанцию за 45,58 секунды. Время Гринева составило 40,06 секунды.

Вторым стал Итальянец Алессандро Миресси.

Колесников в 13-й раз завоевал золотую медаль чемпионатов Европы по плаванию на короткой воде, из которых три — в Казани.