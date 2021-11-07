Пропустивший из-за коронавируса Олимпиаду пловец рассказал о ментальных проблемах

Российский пловец Илья Бородин прокомментировал победу на чемпионате Европы на короткой воде в Казани на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

18-летний спортсмен проплыл дистанцию с новым мировым рекордом среди юниоров — 3 минуты 58,83 секунды. Вторым стал итальянец Альберто Разетти (4.00,34), третьим — венгр Хуберт Кос (4.03,16).

«Хороший заплыв, неплохой результат. В целом я всем доволен, — подчеркнул Бородин. — Можно ли лучше еще пока не знаю, главное, что тренер был доволен. Юниорский рекорд мира? В первый раз когда я его установил было для меня круто, важно. Сейчас каждый мой личный рекорд, пока мне 18 лет будет новым юниорским рекордом. Уже привык, нет тех эмоций. Есть радость, но уже не такая сильная. Самым молодым в заплыве я тоже уже привык быть, на возраст собственно и не смотрю соперников. Первый раз по взрослым с мужчинами я плыл в 16 лет, так что сейчас уже привык, пережил все это. Я уже сам почти что взрослый, по результатам так точно».

Бородин квалифицировался на летнюю Олимпиаду 2020 в японском Токио, но пропустил соревнования из-за положительного теста на коронавирус.

«Коронавирус? Да уже все в прошлом, скорее ментальные есть негативные ощущения. Сложно было вернуться и плавать. Все хорошо сейчас, но пропуск Олимпиады я пережил тяжело. С тренером вместе пережили, он мне помог здорово, поддержал. Сейчас уже все в прошлом, пару дней отдохну после чемпионата Европы и поеду на этапы лиги ISL. Нужно жить дальше», — сказал Бородин.