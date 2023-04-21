Россиянка Чикунова превзошла мировой рекорд в плавании на 200 м брассом

Россиянка Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд в 200-метровке брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.

18-летняя Чикунова в финале проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка побила мировой рекорд Татьяны Схунмакер из ЮАР (2.18,95), который был установлен на Олимпийских играх в Токио.

Решение о ратификации рекорда должна принять Международная федерация плавания (World Aquatics).

Чикунова — многократная чемпионка России, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров.