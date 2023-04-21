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Плавание

Сегодня, 14:39

Российский пловец Пригода рассказал о плюсах отстранения от международных стартов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода убежден, что рано или поздно российские спортсмены вернутся на международную арену, пока же они могут сосредоточиться на работе над ошибками.

«Если честно, то скучаю, как и все в национальной команде, всем охота вновь окунуться в ту атмосферу. Но в какой-то степени это и лучше, потому что если постоянно получать что-то, то от этого устаешь, а сейчас у нас есть возможность закрыться, посидеть дома и подумать над своими ошибками. Рано или поздно мы вернемся, это глупо отрицать. Так было и в советские года, так будет и сейчас. Но под каким соусом — посмотрим», — приводит слова Пригоды ТАСС.

Международная федерация плавания (World Aquatics) в марте прошлого года отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Вопрос их возвращения отложен до июля 2023 года, когда специальная комиссия представит критерии допуска.

Источник: https://tass.ru/sport/17578583
плавание
Кирилл Пригода
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