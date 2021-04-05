Ефимова заявила, что хотела пропустить чемпионат России в Казани из-за слабой физической формы

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани. Ефимова проиграла Дарье Чикуновой, но оформила олимпийскую квалификацию на Игры в Токио.

«На самом деле я никому об этом не говорила, не хотела, но была уверена по своему состоянию, что ничего у меня на этом чемпионате не получится, — сказала Ефимова. — Поэтому и ехать не хотелось. Но глаза боятся — руки делают. Если я за пару месяцев уже натворила такие результаты, то еще за пару месяцев буду готова соревноваться на совсем другом уровне. Немножко в конце не хватило, не было стартов, теряюсь как плыть. В Америке все было закрыто, начала тренироваться с января. Там до сих пор многие бассейны закрыты, тренируемся в бассейне».

(Рустам Имамов)