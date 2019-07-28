Россия - третья в комбинированной эстафете на ЧМ в Кванджу

Сборная России заняла третье место в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в Кванджу.

В составе команды выступали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов.

Первой стала сборная Великобритании, второе место заняла команда США.

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4х100 м комбинированная

Финал

1. Великобритания (Люк Гринбенк, Адам Пити, Джеймс Гай, Данкан Скотт) - 3.28,10

2. США (Райан Мерфи, Эндрю Уилсон, Кэлеб Дрессел, Натан Эдриан) - 3.28,45

3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) - 3.28,81

4. Япония (Ресуке Ирие, Ясухиро Косеки, Наоки Мизунума, Кацуми Накамура) - 3.30,35

5. Австралия (Митчелл Ларкин, Мэттью Уилсон, Мэттью Темпл, Кайл Чалмерс) - 3.30,42

6. Бразилия (Гильерме Гвидо, Жоау Гомес, Винисиус Ланза, Марселу Кьеригини) - 3.30,86

7. Китай (Сюй Цзяюй, Янь Зибэй, Ли Чжухао, Цао Цзивэнь) - 3.31,61

8. Германия (Кристиан Динер, Фабиан Швингеншлогль, Мариус Куш, Дамьян Вирлинг) - 3.32,86