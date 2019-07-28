Россия - третья в комбинированной эстафете на ЧМ в Кванджу

Сборная России заняла третье место в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира в Кванджу.
В составе команды выступали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов.
Первой стала сборная Великобритании, второе место заняла команда США.
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4х100 м комбинированная
Финал
1. Великобритания (Люк Гринбенк, Адам Пити, Джеймс Гай, Данкан Скотт) - 3.28,10
2. США (Райан Мерфи, Эндрю Уилсон, Кэлеб Дрессел, Натан Эдриан) - 3.28,45
3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) - 3.28,81
4. Япония (Ресуке Ирие, Ясухиро Косеки, Наоки Мизунума, Кацуми Накамура) - 3.30,35
5. Австралия (Митчелл Ларкин, Мэттью Уилсон, Мэттью Темпл, Кайл Чалмерс) - 3.30,42
6. Бразилия (Гильерме Гвидо, Жоау Гомес, Винисиус Ланза, Марселу Кьеригини) - 3.30,86
7. Китай (Сюй Цзяюй, Янь Зибэй, Ли Чжухао, Цао Цзивэнь) - 3.31,61
8. Германия (Кристиан Динер, Фабиан Швингеншлогль, Мариус Куш, Дамьян Вирлинг) - 3.32,86