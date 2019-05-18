Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию вернулся к соревнованиям после излечения рака

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Нэтан Эдриан вернулся к соревнованиям после обнаружения у него рака яичек. 24 января 30-летний спортсмен рассказал в своем Инстаграме, что вынужден приостановить карьеру, потому что у него обнаружили раковую опухоль.

После этого Эдриан перенес две операции. Впервые после обнаружения болезни он выступил на соревнованиях в Блумингтоне (США).

– Это похоже на возвращение домой, – цитирует AFP Эдриана. – Я снова в своем мире. Когда у вас такие проблемы со здоровьем, все помещается в скобки. Вы понимаете, что здоровье – это приоритет.