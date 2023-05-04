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Сегодня, 18:13

Международная федерация плавания пока не одобрила переход Кирпичниковой в национальную команду Франции

Алина Савинова
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Международная федерация плавания пока не одобрила переход россиянки Анастасии Кирпичниковой в сборную Франции.

«Что касается Анастасии Кирпичниковой и ее просьбы сменить гражданство, то она еще не была одобрена World Aquatics», — приводит ТАСС слова представителей международной федерации.

Также в организации отметили, что Кирпичникова может выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в Японии. Для этого спортсменке нужно доказать, что процесс перехода она инициировала до 21 февраля 2023 года.

1 мая Кирпичникова сообщила, что будет представлять сборную Францию.

22-летняя спортсменка является трехкратным призером чемпионата Европы 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17678059
Анастасия Кирпичникова
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Россиянка Кирпичникова объявила о переходе в сборную Франции по плаванию
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