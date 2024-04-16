Призер Олимпиады Комарова назвала ошибкой ужесточение правил получения званий в плавании

Призер Олимпиады-2004 в Афинах Станислава Комарова в интервью «СЭ» поделилась мнением об ужесточении нормативов для выполнения звания мастера спорта международного класса.

«Эта тема обсуждается на чемпионате России в Казани. Результаты задрали очень сильно, для примера: на 50 м на спине был норматив 24,4 секунды, а стало 23,0. Полторы секунды на полтиннике, вы серьезно? Это можно всю жизнь скидывать. Насколько я знаю, руководство с этим разбирается, и надеемся, что будут приняты меры, результаты опустят. Сейчас требуют невозможного.

Мастер спорта международного класса — это обычно 25-й результат в мире. Думаю, что в итоге вернутся к прежним стандартам. Это была, на мой взгляд, какая-то ошибка, и сейчас ее важно исправить. Ведутся разговоры», — сказала Комарова «СЭ».

Ранее об опасности изменения критериев присвоения званий высказался главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.