Российские спортсмены требуют новых званий за свои достижения. Иначе они могут закончить карьеру

Текущая система морального стимулирования в нынешних условиях не работает.

В Казани на чемпионате России по плаванию неожиданно подняли неочевидную для стороннего наблюдателя тему. Минспорта РФ ужесточило нормативы для выполнения звания мастера спорта международного класса, что вызвало недовольство как у руководства сборной, так и у самих пловцов. Теперь для того чтобы получить этот важный статус на отдельных дистанциях, нужно выдавать результаты близкие к мировым рекордам. Это может привести к снижению мотивации и в конечном счете завершению карьеры многих спортсменов. Однако проблема спортивных званий на самом деле куда глубже. Что делать, например, со званием ЗМС, которое дают обычно за чемпионаты мира и Олимпиады, на которые большинству россиян в данный момент не попасть?

В плавании увеличили нормативы для мастера спорта международного класса

Редкий случай — обычно не самый разговорчивый и расположенный к журналистам главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик сам подошел к СМИ и обратился с просьбой. «Хочу озвучить важный вопрос, это реальная проблема для плавания, — начал Чепик. — В спорте два основных документа — это календарь соревнований и единая квалификация по нормативам. И вот последние требования для звания мастера спорта международного класса выставили на уровне финала чемпионата мира». По мнению Чепика, такие требования избыточны, ведь ранее для выполнения норматива достаточно было проплыть по двадцатому результату в мире. «У ребят сейчас пропадет желание продолжать свою спортивную деятельность. Это беда, — предупреждает Чепик. — Международная обстановка тяжелая. В этой обстановке мы все равно стараемся делать общее дело, не останавливаться. Но эти нововведения нас отбросят на много лет назад».

Чепик уточняет, что в плавании, как правило, звание мастера спорта международного класса получают в позднем школьном возрасте, когда спортсмен заканчивает юниорскую карьеру и переходит во взрослый разряд. Именно тогда большинство решает — оставаться в плавании или выбрать другой жизненный путь. Ужесточение требований от Минспорта мотивации выбрать спорт не добавит. «На дистанции 400 метров комплексом норматив установлен выше результата чемпионки мира... Такого быть не может, — возмущается тренер. — Мы не должны пугать нормативами. Их нужно делать доступными при мощной и хорошей работе. А сейчас ребята просто будут уходить. И это мы только говорим о спортсменах. Так есть ведь еще и детско-юношеские школы, которым важно, сколько их воспитанников выполнили звание МСМК. Теперь люди лишатся премий, потеряют работу».

Мартин Малютин и Михаил Довгалюк. Фото Global Look Press

Регионы самостоятельно решают, какие льготы полагаются мастерам спорта

Отдельно Чепик отметил, что в прошлом году федерация плавания представила Минспорта свои предложения по нормативам, однако их никто не учел. Еще один важный нюанс — обычно нормативы меняют после Олимпиады на будущий олимпийский цикл. В этот же раз они свалились как снег на голову за несколько месяцев до Игр в Париже. Солидарна с позицией Сергея и призер Олимпиады-2004 в Афинах Станислава Комарова. «Эта тема обсуждается на чемпионате России в Казани, — сказала Комарова «СЭ». — Результаты задрали очень сильно, для примера: на дистанции 50 м на спине норматив был 24,4 секунды, а стал 23,0. Полторы секунды на полтиннике, вы серьезно? Это можно всю жизнь скидывать. Насколько я знаю, руководство с этим разбирается, и надеемся, что будут приняты меры, результаты опустят. Сейчас требуют невозможного».

Логичный вопрос — что дает спортсмену звание мастера спорта международного класса, помимо почета и уважения? На самом деле, не так много, поэтому вспоминается интернет-мем о бесконечном респекте. Хотя в Трудовом кодексе Российской Федерации в статье 348.10 и предусмотрены отдельные гарантии и компенсации спортсменам, достигшим такого уровня. К примеру, если МСМК приглашают на соревнования, то направляющая организация обязана обеспечить его экипировкой за счет своих средств. Если речь о международных соревнованиях — то тут деньги выделяются из федерального бюджета. Кроме того, спортсменам и тренерам должен предоставляться дополнительный оплачиваемый отпуск. Остальные привилегии отданы на откуп регионам. На местном уровне может быть обеспечена компенсация транспортных расходов, начисление дополнительных выплат при получении травмы, оформление дополнительного пенсионного страхования и выплата разового вознаграждения за успешное выступление.

Звание заслуженного мастера спорта во многих видах теперь не получить

Перечисленные выше льготы касались действующих спортсменов. А вот после завершения карьеры можно рассчитывать на льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг в размере до пятидесяти процентов, а также освобождение от налога на владение транспортом с объемом двигателя до 150 лошадиных сил. А также может осуществляться доплата к пенсии в размере не более 15 тысяч рублей. Однако все эти привилегии — право регионов. «Мастер спорта международного класса — это прежде всего показатель твоего мастерства. Это на всю жизнь, мастеров спорта достаточно много. А вот МСМК — уже серьезно, говорит о твоих достижениях в спорте», — считает Комарова, намекая на то, что эмоциональная составляющая здесь важнее бытовой. А вот звание заслуженного мастера спорта предполагает более обширные льготы, от которых едва ли кто-то откажется. Однако как получить ЗМС в текущих реалиях? Ведь раньше его вручали только за чемпионаты мира и Олимпиады.

«Нужно искать какие-то альтернативы. Например, есть Всемирные Игры дружбы, Игры БРИКС — весьма достойные соревнования», — считает Комарова. Станислава предлагает действовать по понятной схеме — показал результат на уровне тройки последнего ЧМ или ОИ — оформил звание. Хорошо, в таких видах спорта, как плавание, еще есть лазейка с рекордами мира и Европы, но вот как быть с командными видами? Там и объективно сравнить достижения на внутреннем уровне и международном невозможно. Ведь представить себе, как хоккеистам вручают ЗМС за победу на Кубке Первого канала над сборными Белоруссии, Казахстана и ВХЛ, весьма проблематично... Выходом из ситуации Минспорта видит временное возвращение звания «Почетный мастер спорта». Однако с ним не ясны ни критерии получения, ни возможные льготы, и пока единственное, чем это звание запомнилось — забавной аббревиатурой ПМС. Вот уж действительно, почет и уважение.