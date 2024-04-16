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Степанова выиграла чемпионат России по плаванию в заплыве на 200 м на спине

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Милана Степанова одержала победу в заплыве на дистанции 200 м на спине на чемпионате России по плаванию.

15-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 11,37 секунды. Второй финишировала Рената Гайнуллина (2.11,72), а тройку лучших замкнула Дарья Зарубенкова (2.12,24).

Золотую медаль в заплыве на 100 м вольным стилем завоевала Дарья Клепикова, преодолевшая дистанцию за 54,09 секунды. Серебро — у Яны Шакировой (54,36), а бронза — у Дарьи Трофимовой (54,42).

Победу на 100-метровке баттерфляем у мужчин одержал Андрей Минаков (50,86). Вторым и третьим финишировали Роман Шевляков (51,77) и Михаил Антипов (51,87).

Первое место на дистанции 800 м вольным стилем занял Кирилл Мартынычев (7.51,89). Серебряную медаль завоевал Иван Моргун (7.53,77), а бронзовую — Савелий Лузин (7.53,82).

Чемпионат России по плаванию продлится до 19 апреля в Казани.

Плавание
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