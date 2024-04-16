Комарова предложила вручать звание заслуженного мастера спорта за победы на Играх дружбы и Играх БРИКС

Призер Олимпиады-2004 в Афинах Станислава Комарова в интервью «СЭ» заявила, что необходимо рассмотреть возможность присвоения звания заслуженного мастера спорта за результаты, показанные на Играх дружбы и Играх БРИКС.

«Необходимо что-то решать, искать какие-то альтернативы. Например, есть Всемирные игры дружбы, Игры БРИКС, весьма достойные соревнования. Вот в нашем виде спорта все легко и понятно. Если есть результат условно выше результатов чемпионки мира, олимпийской чемпионки — то это говорит о твоем уровне. Все можно сравнить. Так что урегулировать проблему можно и нужно.

Мы существуем в тех реалиях, в каких существуем, так что важно адаптироваться, стараться мотивировать спортсменов тренироваться, показывать лучшие результаты. Вчера Мирон Лифинцев побил юношеский рекорд мира, обогнал самого Климента Колесникова. Достойнейший результат, заслуживающий внимания», — сказала Комарова «СЭ».

Ранее Комарова раскритиковала ужесточение нормативов для выполнения звания мастера спорта международного класса в плавании.