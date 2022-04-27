Призер Олимпиады Колесников рассказал о том, что ему не хватает Морозова на чемпионате России

Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников после третьей победы на ЧР в Казани рассказал о своих впечатлениях от соревнований.

«Кролем я больше доволен, чем 50-метровкой на спине. Показал лучший результат в карьере и, учитывая все обстоятельства, очень даже доволен. На 50 м на спине тоже настраивался проплыть по лучшему, но не хватило — ничего страшного. Впереди еще достаточно стартов на 50 м на спине. Да, дистанция не олимпийская, но если хорошо получается, почему не плыть. Хочется, чтобы стала уже олимпийской.

Давно уже такая возможность обсуждается, потому что иначе какая-то дискриминация получается, кролистам все. А есть и брасс, и баттерфляй, и спина. Что-то убрать? «Полторашку» или 800 метров. Шучу. Убирать ничего нет смысла. Каждый спортсмен готовится на определенную дистанцию, вкладывает свой труд и здоровье. Будем честными, 1500 м большинству людей кажутся нудными, люди чуть не уходят с трибун — что скрывать, есть такое. Но ребята пахали больше всех нас! Убрать будет неправильно.

Есть такое, что не хватает здесь ребят. Не только Вовы Морозова. В целом у нас в стране просел кроль. Тут надо кому-то работать отдельно на эту дистанцию и ездить на соревнования плавать ее. Но тут как фартанет — одна дистанция, может остаться без всего. А так ребята все сильные, уверен, что эти секунды не предел. Насчет сравнений наших результатов с результатами тех, кто в Америке, если вы про сравнение с ярдовым бассейном, то я бы такого не делал. У меня был достаточно печальный опыт — не попал на соревнования из-за таких пересчетов. А вот сравнивать результаты, показанные в одинаковых бассейнах — это нормально. Мы же в региональных соревнованиях отбираемся на чемпионат России в разных бассейнах, это нормальная практика», — сказал Колесников.

На чемпионате России в Казани Колесников завоевал три золотых медали (50 м на спине, 50 м вольным стилем, 100 м на спине).