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Сегодня, 21:00

Пловец Чупков заявил, что спокойно отнесся к отстранению от международных турниров

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпиады Антон Чупков прокомментировал отстранение российских пловцов от международных стартов до конца года.

«У меня было столько взлетов и падений. Отстранение и отстранение. Я к этому спокойно отношусь после четвертого места и проигрышной сотой балла на Олимпиаде, двух четвертых мест в эстафете в Рио и Токио. Я думаю, ничего такого страшного не случится. У нас все равно есть шанс тренироваться внутри страны, у нас прекрасный коллектив команды, журналистов, Всероссийской федерации плавания», — приводит слова Чупкова ТАСС.

22 апреля бюро Международной федерации плавания (FINA) подтвердило, что российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой организации до конца 2022 года.

Сегодня, 27 апреля, Чупков выиграл финальный заплыв 200 м брассом на чемпионате России в Казани. Вторым стал Кирилл Пригода, третьим — Александр Жигалов.

Источник: https://tass.ru/sport/14499043
Антон Чупков
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