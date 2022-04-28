В ВФП рассказали, какие премии будут у российских пловцов в период отстранения

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что ВФП будет продолжать поощрять спортсменов за высокие результаты, несмотря на отстранение от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Размер премий не будет завышен.

«Я не считаю необходимым оплачивать точно такие же гонорары, которые выплачивают международные федерации за победы на чемпионате мира и втягиваться в такую гонку «кто больше заплатит». Не стоит забывать, что мы соревнуемся внутри страны. У нас нет задачи поразить всех сверх гонорарами», — цитирует Сальникова РИА «Новости Спорт».

Ранее FINA отстранила российских спортсменов от участия в международных турнирах в связи с ситуацией на Украине.