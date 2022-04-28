Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:36

Сальников: «Мы не будем силком заставлять пловцов оставаться в России»

Президент Всероссийской федерации плавания высказался о возможной смене гражданства российскими пловцами
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет заставлять спортсменов выступать за сборную России, если они захотят сменить спортивное гражданство.

«Неправильно заставлять кого-то силком оставаться. Эти времена давно прошли. Никто не собирается этого делать.
Сейчас нет никаких данных, что кто-то хотел бы поменять гражданство из основного состава сборной России. Но если у кого-то созреет такое решение, значит, что человек так решил. Это остается на его совести. Вот и все», — приводит РИА «Новости» слова Сальникова.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских пловцов от участия в международных турнирах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220428/plavanie-1785866546.html
Владимир Сальников
2
1
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ВФП рассказали, какие премии будут у российских пловцов в период отстранения

FINA вынесла решение по факту участия Евгения Рылова в чемпионате России по плаванию
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости