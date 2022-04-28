Сальников: «Мы не будем силком заставлять пловцов оставаться в России»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет заставлять спортсменов выступать за сборную России, если они захотят сменить спортивное гражданство.

«Неправильно заставлять кого-то силком оставаться. Эти времена давно прошли. Никто не собирается этого делать.

Сейчас нет никаких данных, что кто-то хотел бы поменять гражданство из основного состава сборной России. Но если у кого-то созреет такое решение, значит, что человек так решил. Это остается на его совести. Вот и все», — приводит РИА «Новости» слова Сальникова.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских пловцов от участия в международных турнирах.