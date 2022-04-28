Сальников: «Мы не будем силком заставлять пловцов оставаться в России»
Президент Всероссийской федерации плавания высказался о возможной смене гражданства российскими пловцами
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет заставлять спортсменов выступать за сборную России, если они захотят сменить спортивное гражданство.
«Неправильно заставлять кого-то силком оставаться. Эти времена давно прошли. Никто не собирается этого делать.
Сейчас нет никаких данных, что кто-то хотел бы поменять гражданство из основного состава сборной России. Но если у кого-то созреет такое решение, значит, что человек так решил. Это остается на его совести. Вот и все», — приводит РИА «Новости» слова Сальникова.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских пловцов от участия в международных турнирах.
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