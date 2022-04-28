Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 13:00

FINA вынесла решение по факту участия Евгения Рылова в чемпионате России по плаванию

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

Международная федерация плавания (FINA) вынесла решение по факту участия пловца Евгения Рылова в чемпионате России.

К спортсмену не будут применять дополнительных санкций.

«FINA проверила участие господина Рылова в чемпионате России по плаванию. Каких-либо дополнительных санкций к нему применено не будет. Чемпионат России по плаванию не был мероприятием, санкционированным FINA, он не связан с каким-либо стартом FINA, в соответствии с решением бюро FINA 21 апреля по отстранению российских и белорусских атлетов и официальных лиц от соревнований FINA до конца 2022 года», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы международной федерации.

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен FINA от соревнований под эгидой федерации на девять месяцев.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220428/rylov-1785918672.html
Евгений Рылов
29
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
«Надеюсь, Александр Усик станет королем супертяжей». Александр Поветкин — о Чудинове, бое Бивол - Канело и гражданстве Бетербиева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сальников: «Мы не будем силком заставлять пловцов оставаться в России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости