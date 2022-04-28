FINA вынесла решение по факту участия Евгения Рылова в чемпионате России по плаванию

Международная федерация плавания (FINA) вынесла решение по факту участия пловца Евгения Рылова в чемпионате России.

К спортсмену не будут применять дополнительных санкций.

«FINA проверила участие господина Рылова в чемпионате России по плаванию. Каких-либо дополнительных санкций к нему применено не будет. Чемпионат России по плаванию не был мероприятием, санкционированным FINA, он не связан с каким-либо стартом FINA, в соответствии с решением бюро FINA 21 апреля по отстранению российских и белорусских атлетов и официальных лиц от соревнований FINA до конца 2022 года», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы международной федерации.

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен FINA от соревнований под эгидой федерации на девять месяцев.