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Пловец Рылов заявил, что не успел восстановиться к чемпионату Европы

15:28
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что не успел восстановиться к чемпионату Европы в Казани.

«Прошлый сезон у меня закончился наилучшим образом. Конечно, после Олимпиады форма моя упала, не было возможности переподготовиться. Я думаю, здесь будут результаты очень хорошие, поэтому надо будет соответствовать, но есть определенный момент со здоровьем, не было времени восстановиться», — приводит слова Рылова ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотые медали в заплыве на спине на 100 и 200 м.

Мужскую команду на чемпионате Европы также представят Климент Колесников, Иван Гирев, Александр Красных, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Владислав Гринев, Григорий Тарасевич и Илья Бородин.

Соревнования пройдут с 2 по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12817973

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Екатерина Савостина все материалы автора
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