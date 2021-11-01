Пловец Рылов заявил, что не успел восстановиться к чемпионату Европы

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что не успел восстановиться к чемпионату Европы в Казани.

«Прошлый сезон у меня закончился наилучшим образом. Конечно, после Олимпиады форма моя упала, не было возможности переподготовиться. Я думаю, здесь будут результаты очень хорошие, поэтому надо будет соответствовать, но есть определенный момент со здоровьем, не было времени восстановиться», — приводит слова Рылова ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотые медали в заплыве на спине на 100 и 200 м.

Мужскую команду на чемпионате Европы также представят Климент Колесников, Иван Гирев, Александр Красных, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Владислав Гринев, Григорий Тарасевич и Илья Бородин.

Соревнования пройдут с 2 по 7 ноября.