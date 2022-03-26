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Сегодня, 14:05

Рылов: «Если кто-то из иностранцев захочет поддержать меня, то это может отразиться на нем. Никто не станет рисковать»

Пловец Рылов рассказал, как иностранные спортсмены реагируют на отстранение россиян от соревнований
Алла Шишкина
Колумнист
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Российский пловец Евгений Рылов рассказал об отношении иностранных спортсменов к ситуации с отстранением россиян от международных соревнований.

— Ты думал о том, что мировое плавание очень много без тебя потеряет?

— (После паузы.) Если говорить про соцсети, то там были и негатив, и позитив. Есть иностранцы, которые присылали слова поддержки, писали, что хотели бы видеть меня на мировой арене, что я крутой и имею право на собственное мнение.

— А спортсмены из других стран как реагировали?

— Думаю, они станут отмалчиваться. Не в их интересах ставить себя под удар. Если кто-то из атлетов сейчас захочет поддержать меня, то это может отразиться на нем — вплоть до дисциплинарного взыскания. Кажется, что никто не станет рисковать. Я прекрасно это понимаю и никого не осуждаю. Вот если бы больше половины иностранных спортсменов нас поддержали, то, возможно, это имело бы какие-то последствия, а пока ты один, сделать что-то крайне непросто.

— Наши пловцы поддерживали?

— Пара человек. Остальные воздержались.

— Ты продолжишь посещать массовые мероприятия после того, как FINA открыла дело против тебя?

— Зачем мне подстраиваться под того, кто, по моему мнению, не прав? В мире возникали разные ситуации — и никого не трогали, никаких разбирательств международные спортивные федерации не устраивали. А теперь мне диктуют: это нельзя, то нельзя, сё нельзя.

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».

Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в знак поддержки других российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

Евгений Рылов. «Маски сброшены. Все рады до нас докопаться». Рылов — о своем дисциплинарном деле в FINA

Евгений Рылов
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