Российский пловец Евгений Рылов высказался о дисциплинарном деле, которое против него завела дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA).

— Не возникало мыслей, что FINA к тебе просто неравнодушна? Маски с котиками не носи, на концерт не ходи...

— В ситуации с масками как раз ничего такого не было, все по регламенту. Я мог надевать их только после награждения, а во время церемонии следовало использовать те, что выдавал ОКР. Так как маска с котом через наш Олимпийский комитет не проходила, то она не могла быть показана на пьедестале. Так что тут все нормально. Но вот то, что еще недавно меня приглашали в качестве амбассадора на чемпионат мира на короткой воде, где наши очень хорошо выступили, а сейчас завели дисциплинарное дело... Странная ситуация.

— Может, ты просто перешел дорогу кому-то из конкурентов, а FINA хочет видеть кого-то другого на высшей ступени пьедестала?

— Нет. Думаю, все дело в том, что я — мировое лицо плавания и с меня двойной спрос. Если бы не я вышел на сцену в «Лужниках», а кто-то другой из пловцов, то могли бы даже внимания не обратить. На Олимпиаде я привлек повышенное внимание, и теперь оно приковано ко мне во всех аспектах жизни.

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».